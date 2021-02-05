台北市副市長黃珊珊5日臉書上發文，感謝救國團劍潭青年活動中心協助台北市政府居家檢疫，這是繼去年11月27日北市府頒獎給救國團感謝協助防疫後，北市府再次致謝。救國團主任葛永光表示，劍潭青年活動中心去年3月23日起成為全台首座民間與政府合作的「台北市安心檢疫所」，至今已服務超過3000名從國外返台的國人居家檢疫；去年年底莫斯科古典芭蕾舞團43名團員因多位團員確診取消演出，也是在劍潭青年活動中心隔離，團員離開劍潭時沒有一句怨言，全歸功於醫護人員與救國團同仁的全力配合和用心服務。

葛永光透露，市長柯文哲上月8日特別出席救國團會議，柯文哲談到去年疫情爆發初期，中央設置返台民眾隔離地點，台北市率先設置防疫旅館，建立標準作業程序，後來9個縣市陸續跟進，柯文哲特別感謝救國團第一個跳出來當「model」協助市府擋下第一波，隨後北市多家旅館也因此跟進，柯市長更用了「救國團救了台灣」來形容。

黃珊珊臉書發文說，安心檢疫所用的是劍潭住宿大樓，關懷檢疫所是另一棟志清大樓，兩者共有200多間房間讓台北市政府調度，陪著台北市度過每一次的危機與困難，「例如俄羅斯芭蕾舞團40多位團員同時須轉出福華飯店時，如果沒有安心檢疫所，我們根本無法應付。」

黃珊珊說，去年此時北市防疫旅館很少，只有2家80個房間，市長柯文哲當機立斷下令北市成立自己的集中檢疫所。她親自去找葛永光商談，以因應許多被旅館拒絕的居家檢疫旅客，還有些違規但是中央集中檢疫所不收的對象。葛永光第一時間就答應全力協助，並告訴仍心有疑懼的同仁：「救國團是為國家而生的，當政府需要救國團協助時，我們應全力以赴。」從那天起，台北市就有2個集中檢疫處所，除了可以協助一般集中檢疫的旅客，還可控制需要大量隔離的空間，這也讓台北市基本上可以應付各種嚴峻狀況。

葛永光表示，救國團很榮幸在這場防疫戰線上並未缺席，成功守護了每一位返台國人的健康，也為國家盡一份心力。

(旺報 )