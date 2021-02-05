繼在美國進入臨床試驗後，台灣東洋（4105）宣布，將與德國藥廠簽署共同開發微脂體產品、困難學名藥Pegylipo歐洲市場合約並將依市場開發時程收取里程碑金，下一步將啟動歐洲臨床試驗計畫，這也是台灣東洋首次主導海外主要市場的臨床試驗。

據規劃，歐洲臨床試驗最快將於年中啟動，由台灣東洋中壢廠提供臨床試驗用藥批量，預估後續進展可望帶動公司整體營運發展，為台灣東洋國際化邁開重要一步。

台灣東洋表示，Pegylipo是一款治療「卵巢癌」、「乳癌」、「卡波西氏肉瘤」、「多發性骨髓瘤」的抗癌針劑，之所以投入研發，係因2010年專利藥屆期至今，歐洲市場仍未見學名藥上市。

由於台灣東洋微脂體的產能放大技術成熟又有國際大廠代工經驗，因此，獲國際藥廠青睞，期望合作將困難學名藥Pegylipo帶進歐洲並攜手爭取每年2～3億美金的歐洲市場。

董事長林全指出，除自行研發困難學名藥外，台灣東洋對有醫療需求的一般學名藥也會生產製作。

以台灣東洋銷售第一的學名藥「友復膠囊」為例，雖然該原廠藥在日本早已普遍使用，但原廠始終未有在台上市計畫。因此，台灣東洋便自行研發、完成臨床試驗後，於2000年獲准上市，增加國人用藥選擇權，其後，原廠才於2002年進入台灣，這亦成為學名藥比原廠藥早先進入台灣市場的罕見案例。

林全強調，台灣東洋將持續在抗腫瘤、重症及感染、醫療保健等領域提出研發進度及創新合作，且隨困難學名藥逐漸打開全球知名度，海外布局也會一步一步跟上，並將以專注困難學名藥的品牌形象與世界接軌。

(工商 )