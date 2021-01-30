義大醫院院長杜元坤（中）出席支持「風沙中的愛-澎湖惠民醫院重建公益音樂會」，更在音樂會現場捐款200萬元。院方頒發感謝狀。（惠民醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

澎湖惠民醫院為展開辛苦重建計畫，今天下午在高雄大東文化藝術中心舉辦「風沙中的愛-澎湖惠民醫院重建公益音樂會」。（惠民醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

曾獲醫療奉獻獎的義大醫院院長、骨科名醫杜元坤，行醫30年來，每月固定捐半薪做公益，迄今捐出1億元。本月11日他出席「澎湖惠民醫院」重建募款活動時，外界才知他因病暴瘦22公斤，更公開稱遺產不留子，要全數做公益。今（30）日他在公益音樂會上，霸氣捐出200萬元，力挺重建工程，期待拋磚引玉。

澎湖惠民醫院為展開辛苦重建計畫，今天下午在高雄大東文化藝術中心舉辦「風沙中的愛-澎湖惠民醫院重建公益音樂會」，杜元坤直說，過去在惠民醫院進行義診時，對於惠民醫院在有限資源下，仍為當地長者無私奉獻與努力相當敬佩。

「澎湖人教我怎麼做好醫師，惠民醫院教我怎麼做個溫暖的醫師！」杜元坤長年到澎湖義診，被譽為守護澎湖10萬人的離島狂醫，他體恤澎湖人就醫很辛苦，為看病奔波台灣，因此每周往返高雄、澎湖看診，樂此不疲。

他說，受到「10元便當阿嬤」故事感召，有感於身為澎湖人的阿嬤長期在高雄賣10元便當，因此開啟近10年每月來回澎湖與高雄的候鳥醫師生活，也替澎湖病人每年省下2,000、3,000萬元交通費。

杜元坤今天捐出200萬元投入惠民醫院重建工程，惠民醫院由天主教靈醫會省會長艾德華神父、羅東聖母醫院院長馬漢光、惠民醫院院長陳仁勇共同接受杜元坤捐款後，表達感謝之餘，更疾呼呼籲社會大眾，年節將至，希望在除夕團圓之餘，也感念澎湖的無依長輩們需要一個更完善的家，進而伸出援手，讓澎湖的長照服務更加完善。

(中時 )