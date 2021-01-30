家住頭份市田寮里的溫姓老婦，因經常走失被尖山派出所列為轄內易走失老人，因此，所內員警都認識老婦，本月29日，溫姓老婦獨自逛到中華路找不到回家的路，獲報前往協助的頭份分局頭份所女警李育庭曾在尖山所服務，認得老婦，隨即開車護送老婦回家。

29日下午16時50分，頭份警分局許接獲民眾報案指稱，頭份市中華路有一名老婦迷路，請求警方協助，頭份所警員李育庭、黃弘立即前往處理，李員一見老婦，立即認出是住在頭份市尖山地區的溫姓老婦，隨後以巡邏車安全護送老婦返家。

警方指出，家住頭份市田寮里的90歲溫姓老婦，是尖山派出所轄區易走失老人，所內員警均認識老婦並經常護送返家，這次老婦走失在頭份派出所轄區，所幸前來處理的李姓女警曾在尖山派出所服務，多次護送返家，所一眼就認出老婦，馬上以巡邏車護送安全返家，家屬對於員警能即時協助一再表達感激及讚許。

(中時 )