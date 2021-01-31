台中市政府運動局致力培養台中運動選手，31日輔導南屯國民運動中心舉辦「體育績優獎學金」頒獎典禮，共43名設籍南屯區的學生受獎，計發出約6萬元獎學金，期望藉由獎學金鼓勵辛勤練習、為台中爭取榮耀的選手們，期許未來能突破自我、再創佳績。

今天頒獎典禮上，由運動局長李昱叡出席為選手頒發獎項，南屯國民運動中心為台中第一座擁有木質地板球場的國民運動中心，過體育績優獎學金計畫鼓勵設籍南屯區的優秀選手持續精進，也與南屯國小合作辦理「晨間訓練計畫」，由校方遴選具體育熱忱的學生，再由南屯國民運動中心針對籃球、羽球及游泳項目進行培訓，啟發學生運動潛力，提升成績表現。

南屯國民運動中心執行長茆逸榮表示，該中心自106年營運以來，持續協助鄰近各學校進行多種運動項目的教學訓練，積極配合市府運動政策開設兒童運動課程。這次獎學金計畫為南屯國民運動中心自發性公益回饋作為，鼓勵選手持續精進自我，也歡迎更多符合申請資格的運動選手一同參與獎學金計畫。

今天頒獎典禮上，運動局長李昱叡、市議員張耀中、朱暖英、劉士州，及議員何文海服務處代表、南屯里長林秋潭等人均出席共襄盛舉。

(中時 )