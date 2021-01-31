美國海軍再有軍艦爆發新冠疫情，追蹤後發現疑似因士兵重複使用口罩導致。

神盾級驅逐艦「查菲號」﹙Chafee﹚由夏威夷珍珠港駛往加州聖地牙哥參加「水面作戰高級戰術訓練」（SWATT），船上共350名官兵，其中多達41名船員在途中確診新冠或列為密切接觸者。查菲號23日已駛抵聖地牙哥，但軍方直到29日才決定安排全員接受核酸檢測並住進防疫旅館隔離。有船員投訴因N95口罩不足被迫重複使用，導致防疫出現破口。

目前船員均住進防疫旅館，只安排基本人手留守艦上，軍艦也將徹底消毒。軍方強調，沒有任何一位船員需住院治療，但拒絕透露確診人數。

有船員爆料，約11位廚房工作人員確診，導致廚房關閉；很多人改為叫外賣，但他們抱怨食物送到船上已經涼了，加上進食時間從沒準點。他們也投訴N95口罩不足，很多人被迫重複使用N95口罩。由於船艙空間封閉狹窄，無法保持社交距離。軍方否認指控，強調個人防護裝備充足，食物供應不受影響。

有軍官擔心惡劣的生活條件，會影響年輕船員的士、精神狀態和未來服役生涯。

之前爆發新冠群聚感染的軍艦有飛彈驅逐艦「麥可墨菲號」（USS Michael Murphy），以及航母「羅斯福號」。

(中時 )