新冠肺炎持續肆虐全球，多國已開始施打疫苗，但疫情仍然嚴峻。YouTuber「文昭思緒飛揚」表示，古代著名預言書《推背圖》第56象早預言2021年肺炎肆虐，指出這不是一場一般的戰爭，而是造化遊戲。

YouTuber「文昭思緒飛揚」表示，第56象預言的是人類將要面臨的災難，很多人把它看成是在預言未來的第三次世界大戰。不過，從第56象的配圖來看，有兩位武士拿著茅相向而立，他們口中吐出烈火，圖中有兩團火，兩個「火」字合在一起，就是「炎」字。圖中兩人口吐烈火，這個火又只能從肺裡吐出來，所以合在一起，不就是「肺炎」兩個字嗎？

第56象的懺語說的是「飛者非鳥、潛者非魚、戰不在兵、造化遊戲」，意思就是說，這並不是一場一般的戰爭，而是造化遊戲。這一象的頌詩說的是「海疆萬里盡雲烟，上迄雲霄下及泉，金母木公工幻弄，干戈未接禍連天。」就是在描述這個大瘟疫事件的現象和後果，大意是說這場災難範圍很大，金聖嘆(清朝著名文學評論家)評註也揣測說，戰爭之烈不僅在於中國大陸，也就是說，戰爭範圍是遠遠超過了中國大陸。而這並不是指舞刀弄槍的人類戰爭，而是對應著人們看不到的病毒，所帶來的災難，遍及了全球。

而人們要如何度過這場劫難，《推背圖》第56象也點明，第56象裡的這一項所配的卦是「比卦」，比卦的意思就是比附、親近的意思，就是親近有德的聖人。卦詞當中說「元永貞、無咎」，意思是只要你一直堅守正道，堅守人之初的「善」，就不會有錯，最終就能夠親近聖人。若沒有堅守正道的人，如果在這個時候能夠及時的醒悟、懺悔，誠心回歸，仍然有救，「有孚，比之無咎」的意思。

(中時新聞網)