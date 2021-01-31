立委費鴻泰特製「春聯」-金牛帶著財寶來「恭喜發財」。（立委費鴻泰提供）

還有十天就要過農曆年，立委費鴻泰這個周末提前到自己選區的市場，向在地鄉親提前拜年，同時也發送特製「春聯」-金牛帶著財寶來「恭喜發財」，還巧遇「財神爺」。

擺攤立委費鴻泰這次不擺攤，趁著週末傍晚到永春黃昏市場去向買菜的鄉親朋友與店家攤商們拜年。費鴻泰並帶著特製「春聯」-金牛帶著財寶來「恭喜發財」，送給鄉親。

非常有趣的是，費鴻泰在永春市場巧遇「財神爺」，兩人互相行「防疫特別恭喜禮」，互相祝賀新年快樂。

此外，費鴻泰和選區里長們製作電子賀卡，共同向地方鄉親們拜年，

㊗️福大家「牛年行大運、財富源源來」。

費鴻泰在個人臉書公布五個連結，並且在每個電子賀卡最後，幫忙區公所推廣「快閃」影片連結 ，為地區觀光特色宣傳，歡迎大家在農曆新年期間到松山、信義區來觀光、品嚐美食、購物。以下五個電子賀卡連結，歡迎大家點閱。

南松山

https：／／twm1031220.wixsite.com／nansongshan

三張犁

https：／／twm1031220.wixsite.com／website-1

五分埔

https：／／twm1031220.wixsite.com／website-2

福德

https：／／twm1031220.wixsite.com／website-3

吳興六張犁

https：／／twm1031220.wixsite.com／website

(中時 )