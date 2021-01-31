去年寫下「日本一」四連霸的軟銀鷹隊，今（31）日在九州宮崎舉行春訓開訓儀式，球員們在宿舍集合，監督（總教練）工藤公康表示，今年球季的目標沒有別的，就是要全力尋求五連霸。

工藤公康說，球隊從明天開始展開集訓，大家都要設定更細的目標，例如投手要提高勝率、降低四壞球比例。相對的，打者就要提高上壘率、打擊率，還有精進選球功夫，增加四壞球上壘的機會。工藤認為去年球季羅德海洋隊的打者就很有耐性，拗到很多四壞球，增加許多進攻的機會，並且多贏了一些比賽。

工藤並且對球員發出要求，今年教練團會更重視細節，也會從細微的數字來檢視選手的表現，所以數據中的各種「率」都不能輕忽，畢竟職棒比賽的每個環節都不容小覷，把對球隊有利的細節累積起來，離勝利就更接近了。

另外，由於新冠肺炎疫情仍然十分嚴峻，今年軟銀鷹在宮崎的春訓不開放球迷參觀，這也是史上首次。工藤公康強調，這麼多年來真的要感謝宮崎地區相關單位以及民眾的支持，球隊上下一定要全力以赴，完成「日本一」五連霸來答謝球迷。

(中時 )