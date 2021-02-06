前總統馬英九5日南下台中發送「心天之心」賀歲春聯，一早連跑大雅永興宮、潭子潭水亭及豐原慈濟宮，民眾排隊領取，場面熱鬧。媒體聚焦趙少康重回國民黨挑戰黨魁大位，甚至傳言「趙韓合作」，馬英九表示「所有支持國民黨的力量團結起來都是我們所樂見的。」
馬英九上午11時抵豐原慈濟宮，一下車受到民眾熱烈歡迎，礙於防疫無法一一握手，僅禮貌性拱手祝賀鄉親新年快樂。國民黨主席江啟臣、台中市議員張瀞分、陳本添、前總統府資政廖了以及多位里長陪同參拜，馬簡短致詞後隨即發送「心天之心」春聯及「福到」口罩。
針對趙少康「趙韓合作」引發藍營茶壺風暴，馬英九受訪表示，所有支持國民黨的力量團結起來都是我們所樂見的。有媒體追問「趙少康不支持江啟臣連任」，馬英九看了江啟臣一眼，愣了一下才說「他沒有這樣講吧？！」一旁的台中市議員張瀞分也附和說「沒有」。
媒體追問「趙少康聲量壯大，會不會威脅江啟臣連任之路？」對此，江啟臣沒有正面回應，僅說「我把主席工作做好，祝大家新年快樂。」
(中時 )
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