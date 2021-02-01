新華社報導，今(2／1)出版的第3期《求是》雜誌將發表大陸國家主席習近平的文章《全面加強智慧財產權保護工作 激發創新活力推動構建新發展格局》。文章強調，創新是引領發展的第一動力，保護智慧財產權就是保護創新。

文章指出，全面建設社會主義現代化國家，必須更好推進智慧財產權保護工作。智慧財產權保護工作關係國家治理體系和治理能力現代化，關係高品質發展，關係人民生活幸福，關係國家對外開放大局，關係國家安全。

文章指出，當前，大陸正在從智慧財產權引進大國向智慧財產權創造大國轉變，智慧財產權工作正在從追求數量向提高品質轉變。必須從國家戰略高度和進入新發展階段要求出發，全面加強智慧財產權保護工作，促進建設現代化經濟體系，激發全社會創新活力，推動構建新發展格局。

第一，加強智慧財產權保護工作頂層設計。第二，提高智慧財產權保護工作法治化水準。第三，強化智慧財產權全鏈條保護。第四，深化智慧財產權保護工作體制機制改革。第五，統籌推進智慧財產權領域國際合作和競爭。第六，維護智慧財產權領域國家安全。

(旺報 )