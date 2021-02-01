大陸2021年1月新發基金規模達人民幣（下同）4,901.4億元，為新發基金月規模歷史第二高點，其中權益類基金成為新基金募資主力軍，募資總規模達4,502.76億元，占新基金募資規模逾90％，創權益類基金月發行規模歷史新高。

證券時報引述北京某銀行系公募基金基金經理表示，權益類基金發行火熱，主要原因是近年來股市出現結構性行情，基於基本面投資的公募基金表現出專業投資價值，再加上監管層大力發展權益類基金，居民資產配置向權益市場轉移，以及基金經理長期業績釋放等因素。

路透報導，權益類基金加大發展，使業內基金經理的管理規模也水漲船高。截至2020年年末，主動權益基金中管理規模超過300億元的基金經理多達45位，合計管理規模已經超過2兆元，在該類基金中規模占比約為40％。

另一方面，多位行業人士提醒，投資者應結合2021年宏觀經濟和市場情況，理性參與基金投資，不宜盲目樂觀追逐新基金。

(工商 )