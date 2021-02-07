據新華社報導，大陸工信部為了規範App任意收集、使用麥克風錄音許可權等過度索權行為，已發布《App收集使用個人資訊最小必要評估規範》。同時，工信部正在起草《移動互聯網應用程式個人資訊保護管理暫行規定》，劃出底線，明確紅線，更好保護個人資訊。

工信部副部長劉烈宏指出，將進一步完善《移動互聯網應用程式個人資訊保護管理暫行規定》，加快出台進程。同時堅持問題導向，重點解決「麥克風許可權濫用」、「未經使用者同意擅自讀寫相冊」、「過度索取通訊錄」、「隱藏個推關閉選項」等當前使用者反映強烈的熱點問題，高效推進全國App技術檢測平台建設，形成全年檢測180萬款的覆蓋能力。

工信部指出，正在起草的《移動互聯網應用程式個人資訊保護管理暫行規定》明確了知情同意和最小必要兩項個人資訊保護基本原則，知情同意原則要求從事App個人資訊處理活動，應當以清晰易懂的語言告知使用者個人資訊處理規則，由使用者在充分支持的前提下作出自願、明確的意思表示。

最小必要原則要求從事App個人資訊處理活動，應當具有明確合理的控制，不得從事超出使用者同意範圍或者與服務場景無關的個人資訊處理活動。

(旺報 )