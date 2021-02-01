▲84歲林阿公獨力照顧90歲半癱妻子，市長張國洲與創世基金會人員前往致贈年禮及春節紅包。（莊哲權攝）

▲84歲林阿公獨力照顧90歲半癱妻子，市長張國洲與創世基金會人員前往致贈年禮及春節紅包。（莊哲權攝）

84歲林阿公獨力照顧90歲癱瘓妻子，每天要抱老妻上下床，他說，今年開始覺得體力大不如前，能撐多久算多久；因疫情關係，今年寒士尾牙取消辦桌，改送禮到家服務，創世基金會與台東市長國洲今天將豐盛年禮送到林阿公家，林阿公很開心在年終歲末可跟老妻一起享用豐盛佳餚。

「我跟我牽手是自由戀愛的」，林阿公很驕傲的說，60多年前的婚姻大多是媒妁之言，當年他不顧家人反對，認識並娶了大他6歲的妻子，5、6年前妻子因病下半身癱瘓，2個女兒都出嫁，兩老靠老人年金及中低收補助維生，老伴的生活起居由他1人承擔，今年開始感到力不從心。

台東市長張國洲與創世基金會人員今天上午將包括有佛跳牆、烏魚子、東坡肉、油飯、肉鬆、肉乾、梅醬蔗苗、蒲燒鰻共8項過年佳餚，及500元春節紅包送到林家，林阿公非常開心。

創世台東院長王玉鳳表示，創世與人安．華山策略聯盟辦理第31屆寒士尾牙，今年受疫情影響取消辦桌，改送禮到所有到宅服務個案及植物人家庭，在疫情最嚴峻的時刻，讓他們感受社會溫暖。

另，由牧心智能發展中心發起，為19個社福團體募集1500份年菜，受疫情影響起初並不理想，經大家熱情分享後，不僅提前1周達標，還募到1900份，1日大早，各個單位都到牧心領回年菜，讓弱勢家庭過年吃飽穿暖。

(中時 )