資深媒體人趙少康今(1日)宣布重返國民黨，已申請回復黨籍、且不排除參選國民黨主席，且他還表示自己會挺身而出，是因前高雄市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣，而韓國瑜今天也在臉書表態支持趙少康。對此，國民黨台北市議會黨團書記長陳重文認為，韓國瑜與趙都認為對方是人才，或許韓已不想選黨主席。

趙少康1日在記者會中表示，民進黨就像慈禧太后指使的義和團，理性聲音被消滅光光，而國民黨是主要在野黨，好像被殲滅，令人失望，因此要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子，揭穿民進黨的謊言，號召有志之士讓國民黨再起。他稱，第一步是先回復國民黨籍，是否有資格選黨主席，之後再說了。

對於是否有意問鼎2022縣市長或是2024大選？趙少康則說，只要能為台灣做事，他不排斥任何位置。

國民黨台北市議會黨團書記長 陳重文。(圖/本報資料照)

陳重文1日接受港媒《中評社》專訪表示，就他所知的韓國瑜是個很愛黨的人，且韓國瑜與趙少康關係不錯以前也當過同事，加上韓國瑜也覺得趙是個人才，陳重文推測，或許韓已經不想選了，所以勸進好的人才來，這是好事沒有不好。

他認為，國民黨已經在野許久，沒辦法再這樣萎靡不振，一定要主動找議題，主動反映民眾的聲音，符合民眾的期待。陳重文強調，像江啟臣都可以那麼年輕當黨主席了，誰當都沒有關係，只要把國民黨帶到好的方向都很歡迎。現在國民黨不要再論資排輩了，誰可以讓國民黨更好，就讓誰來領導。

(中時新聞網)