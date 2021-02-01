五甲一路道路改善執行計畫將於1日晚間10時30進行道路刨鋪加鋪施工，開工前高雄市副市長林欽榮先行抵達工務局道路挖掘管理中心進行視察，並聽取相關工程實施計畫簡報，並對未來道路刨鋪工程提出3大要求，包括挖掘總量每年下降5％、聯合挖掘整合案件增加5％及大力推廣「高雄道路施工影像系統」APP。

林欽榮表示，高雄市合計共有1000多公里的道路，去年度路證核發案件數共約9500件，他要求同仁與管線單位通力合作下，以更嚴謹的態度且高資訊化的道路管理方式，期待高雄市道路挖掘總量每年下降5％，並且在聯合挖掘整合案件以增加5％為目標，減少道路重複挖掘，提供給市民更友善、安全的用路環境。

此外，林欽榮進一步表示，必須大力推廣「高雄道路施工影像系統」APP，落實全民監工，且讓大眾可以即時了解每日道路施工的位置，即時掌握住家周遭施工現場影像畫面，還可以立即撥打APP所揭露的工地負責人聯絡電話，要求現場立即改善處理，另外申請中的挖掘案件也可在網頁上查詢審查進度，申請及施工案件透明化，全民共同監督施工品質。

工務局長蘇志勳表示，身為道路主管機關，對於道路品質責無旁貸，除與時俱進調整道路挖掘管理制度，適時的修正法令，新增道路挖掘管理基金，並落實道路挖掘施工查驗、建案聯合挖掘整合以及地下三維管線圖資建置等相關制度，使道路品質提升同步使地下管線更加明確，以減少施工挖損事件，營造永續安全智慧健康交通環境。

(中時 )