勞動部1日公布最新的無薪假統計，目前有406家企業正在實施無薪假，實施人數來到4,451人，與上一周相比較增加25家、249人。勞動部官員表示，這一期製造業增加較多，其中以汽車零組件、工具機相關零件產業為主，但受到邊境管制影響，運輸倉儲業、旅行社仍持續在增加。

勞動部1日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計406家，實施人數4,451人，與前一25家，人數增加249人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過三個月，實施方式多為每月休9日至12日。官員表示，其中旅行社多實施月休半個月。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，製造業在這一周增加較多，其中以汽車零組件、工具機相關零件產業為主，但受到邊境管制影響，運輸倉儲業、旅行社等仍持續增加，以運輸及倉儲業為例，現在就有38家、1,030人正在實施無薪假，其中包括國籍航空、外籍航空都有通報，另外也有郵輪公司提出通報。

另外，另為協助實施無薪假企業及勞工，勞動部表示，祭出「充電再出發訓練計畫」，截至1日止已核定1,045家事業單位、1萬8,862人，核付金額約2億4,657萬元；「安心就業計畫」也是勞動部針對無薪假紓困措施，符合條件勞工可領取實施無薪假前1年內的平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50％補貼，勞動部已核定4萬2,739人、發出超過5億6,501萬元補貼。

(工商 )