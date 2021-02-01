Skoda汽車台灣分公司SKODA Taiwan在元月初藉由KAROQ黑熊特仕版上市記者會中宣布要投入台灣黑熊保育計畫，獲得各方關注，在經銷商聯誼會進行一連串的審慎規畫後，確定自即日起開始徵件，目前的議題主要是針對黑熊救援及復育、棲息地維護、禁獵禁用捕獸夾等行動倡議、黑熊移動蹤跡紀錄、其他黑熊相關計畫、友善動物的農產品耕作等範疇，凡是對這個計畫有興趣的民眾，皆可透過SKODA Taiwan臉書粉絲頁報名。

SKODA Taiwan表示，台灣黑熊是台灣唯一原生熊類，在自然環境改變以及人為的干擾下，全世界數量不到千隻。SKODA全台經銷商聯誼會特地提出「黑熊夢想計畫」，這次的基本申請資格為年滿20歲並具備汽車駕照，且守護計畫要能夠符合公共利益，即可上SKODA Taiwan臉書粉絲頁的報名流程頁面申請，在3月7日中午截止收件後，主辦單位內部將先進行資格審查，而後陸續進行初審、複審以及決審，一旦進入在最後的決審階段，其計畫會先放在活動網頁進行全民票選 （得分占30％）後進行面試，預計在5月下旬公布優勝者。SKODA經銷商聯誼會將提供KAROQ黑熊特仕版給此次的獲獎者乙年的使用權，讓得獎者可以利用這台KAROQ進行其所提出的黑熊夢想計畫。

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