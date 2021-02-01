資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，並透露高雄市前市長韓國瑜勸進他參選國民黨黨主席。朱立倫、洪秀柱都表示歡迎趙回國民黨，韓國瑜則表態強力支持。對於趙少康這一重大決定，國民黨台北市議員游淑慧表示，趙少康在26年前的台北市長選舉辯論，就預言民進黨是「納粹法西斯」，她認為，這說法根本先知。

外傳有意參選黨主席的前主席朱立倫今透過幕僚轉述，朱立倫一向關心國民黨整體支持度能不能提高，主張爭取社會各層面更多支持，對於所有好朋友要加入國民黨，他都表示歡迎。

前主席洪秀柱則回應，任何人在艱困時期願回與國民黨一起努力，都非常歡迎。至於趙選黨主席之事，洪秀柱說，有權利的黨員都可以選黨主席，只要訴諸全體黨員決定，至於資格問題，就中央黨部自有規定，「若是改變規定，可能有更多人會出來選」。

對於趙少康這一重大決定，游淑慧1日在臉書PO文直言，1994年台北市長辯論，她當時還是台大政治系新生，對那場經典辯論仍有深刻印象，讓她感到驚訝的是，26年前趙少康先生已預言「民進黨是納粹法西斯」，當時辯論趙先生已直搗黃龍，除質問陳水扁和民進黨國家認同問題，更質疑民進黨「縱容暴力、縱容側翼」。

1994年10月，時任台北市長候選人趙少康，發表競選政見(圖/本報系資料照，黃玉淇攝)

1994年11月第一屆台北市長選舉，時任新黨參選人趙少康的競選總部。(圖/本報資料照，黃玉淇攝)

再對比現今台灣政壇局勢，游淑慧不禁讚嘆，趙少康根本先知，讓她覺得神奇，更對NCC看到趙少康回國民黨就開槍，是有多怕？

(中時新聞網)