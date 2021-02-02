近日天氣回暖，春天的腳步近了。明（3）日晚上22時57分將交節氣，進入所謂的立春。此時間點之後才算正式進入牛年。民俗專家柯柏成表示，立春諧音「利存」，善用當天的最佳時段，轉運、求財或招貴人效果將意外顯著，祈求牛年順利成功，可別錯過這新年第一個開運日。

柯柏成解釋，從立春後就正式進入牛年，並非一般人誤解要大年初一才算牛年，因此從立春後出生的嬰兒都是屬牛的。有句俗話說「一年之計在於春」，指的就是立春這個節氣，立春作為24節氣之首，既然是新的一年開始，作一些開運法是相當有效的。

柯柏成指出，如果過去一年衰事纏身、或者被病苦折磨的人，可以試試看淨身法，在這一天的11時至13時這個時間點用菊花、艾葉、甘草、榕樹葉、老薑片，每一種各七片，放在熱水裡浸泡，之後清潔全身，當然能泡澡更好。

柯柏成建議，想增加財運的人可在這天上午9點至11點，到自己住家南方或西方的已開戶銀行、郵局、農漁會或信用合作皆可，存入168元、1680元或16800元，看自己的狀況許可，一直保持到至少年後元宵節再動用，這一點可讓自己的財庫在新的一年有著飽滿的財氣，實在不方便去存款的，起碼也在這個時間段放入這樣數額的錢在自己的皮包裡。

至於去年不順遂需要驅小人招貴人，柯柏成建議，在22時57分後於自己住家的正中心點靜坐半小時，如果不習慣靜坐的，誦經念佛號更佳，時間不允許的請至少念誦21遍「南無消災延壽藥師佛」，以達到一年開頭驅小人的佛力加持。

(中時新聞網)