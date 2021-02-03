勞工每月按時繳勞保費，但有些權益你有認真關注嗎？勞保各項給付大多有請求年限，不過，有一項老年給付例外，只要年紀符合就可請領。勞保局表示，勞保生育給付、傷病給付、失能給付的請求年限，經修法後已延長為5年，而老年給付則不受請求年限限制，只要年齡符合請領資格，即可隨時拿到手。

根據勞保相關規定，勞保提供生育、傷病、失能和老年給付4大項目，其中生育、傷病、失能給付原請求時間為2年，但101年俢法後已有調整，「請求權時效自得請領之日起因5年間不行使而消滅。」也就是說，5年內都可向勞保局請領這筆給付。

至於勞工退休金的老年給付請領條件，勞保局表示，98年1月1日勞保年金施行後，被保險人不論退保時是否符合請領老年給付規定，如再工作，繼續加保可累積保險年資，如不想再工作，仍可到符合老年給付請領條件時再申請，不受請求權時效規定的限制。

不過，勞保局強調，如果在98年1月1日勞保年金施行前已離職退保並超過2年請求權時效者，應於達到法定請領年齡時請領老年年金或老年一次金，或依規定請領減額或展延老年年金。

(中時新聞網)