台南市工務局勘查表示，該路段平順。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市安南區台江大道二段傳出６死重大車禍，警方指出，事故原因是超載加上車速過快釀悲，但網路盛傳該路段又稱波浪大道，一說該車輛行經橋面凸起處失控彈跳，才會釀悲。台南市工務局派員勘查，道路無凸起或坑洞，車輛正常行駛應無虞。

台南市政府工務局今天上午派員到事故路段勘查，該處橋梁和銜接路面並無落差、道路也沒有坑洞，路面並無特別凸起或有坑洞，一般車輛行駛應不致有問題。附近限速50公里，並有速限標誌，並非道路。

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(中時 )