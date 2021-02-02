台江大道橋面凸起釀6死車禍？ 台南市府：路面無坑洞無凸起 14:452021/02/02 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市工務局指路面並無凸起或坑洞。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市工務局勘查表示，該路段平順。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真) 台南市安南區台江大道二段傳出６死重大車禍，警方指出，事故原因是超載加上車速過快釀悲，但網路盛傳該路段又稱波浪大道，一說該車輛行經橋面凸起處失控彈跳，才會釀悲。台南市工務局派員勘查，道路無凸起或坑洞，車輛正常行駛應無虞。 台南市政府工務局今天上午派員到事故路段勘查，該處橋梁和銜接路面並無落差、道路也沒有坑洞，路面並無特別凸起或有坑洞，一般車輛行駛應不致有問題。附近限速50公里，並有速限標誌，並非道路。 台南深夜90度甩尾車禍 3男3女不治 撞擊影片曝光 訂閱影音： 中時新聞網 台南重大車禍6死 教育局長：4人是台中的學生 1分鐘讀財經》封關周 台股聚焦6大變數 (中時 ) #凸起 #坑洞 #台江大道 #橋面 #釀悲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣找回合作力量 趙是第一人 04:102021/02/02 焦點要聞 苗栗聯大路拚改善 守護7000師生安全 04:102021/01/31 地方新聞 《盤中解析》牛氣逼人 台股過關斬將大漲逾300點 10:512021/02/02 財經 6青年租車出遊台東 失控連撞2民宅毀11車釀4傷 14:272021/02/02 社會 趙少康回歸 強心針或引爆點？ 04:102021/02/02 時論廣場 獨家／趙少康重回國民黨 江啟臣大戰略：團結一切可合作的力量 23:222021/02/01 政治 看屋筆記：三重區聯上大喜(個案＋價格分析) 09:002021/01/31 建案開箱-新北 6小型股期上市 首日台積獨熱 04:102021/02/02 財經要聞 車用面臨拉回 航空股動起來 10:512021/02/01 財經 鈕則勳》趙少康回歸 強心針或引爆點？ 20:182021/02/01 觀點 《集中市場》外資轉買超＋權值股奮起 飆271點、連進3關 15:402021/02/01 財經 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 賓士跑車掛軍牌遭民眾直擊 身價990萬敞篷上路真相曝光 - 社會 買家網購情趣用品心得照太18禁 網暴動求見本尊：莖為天人 - 社會 男女路邊奇葩體位喇舌 網笑虧：這腰力床上還得了 - 社會 男大生撞法拉利爆頭亡 科技公司總座拒道歉 嗆：撞山壁提國賠嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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