今年春節適逢西洋情人節，屏東縣政府邀請知名華裔設計師黃偉豪與出身屏東的國際花藝鬼才吳尚洋跨界合作，領軍8位花藝師於勝利星村創意生活園區，透過花的演繹結合光環境，打造2021最美迎春美景，近日完成布置，已吸引不少網美搶拍。

屏縣府文化處長吳明榮指出，勝利星村延續去年花藝主軸，今年特別融入現代美學，由2位不同領域設計大師，共同激盪出2座大型花藝裝置「心繫勝利」與「解構窗花」，詮釋獨特眷村意象。

其中在星星廣場前的「心繫勝利」，黃偉豪以擅長的印花設計結合現代流行塗鴉文字，同時利用3層不同大小愛心層次，為作品添加律動感，希望讓遊客感受屏東的活力與心動力；而3層鮮花則由吳尚洋精心設計，賦予花藝美感，獻給情人們一段難忘回憶。

座落將軍之屋旁的「解構窗花」，猶如在眷村人家的一隅，透著窗花光與影相互嬉戲，中心懸浮著盛開的文心蘭，希望將最美好的回憶珍藏在心中，並聚焦目光到最重要的花藝設計上。

除此之外，還有10件公開徵件花藝作品，以自然媒材、眷村印象、屏東在地特色等多元創作題材，豐富整個園區巷弄。

吳明榮說，勝利星村內4條巷弄以獨特風格印花元素，揉合春、夏、秋、冬具代表性的花朵妝點，展現出不同日常下的美感光環境，藉由日夜光影精采變化，在巷弄間歡迎每位遊客造訪。

(中時 )