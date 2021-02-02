高市南華商圈打造復古懷舊打卡背板，盼重現昔日大港埔風華。（南華商圈提供／柯宗緯高雄傳真）

高市南華商圈打造復古懷舊打卡背板，盼重現昔日大港埔風華。（南華商圈提供／柯宗緯高雄傳真）

高市南華商圈年節採買活動規模縮小，現場要求民眾保持社交距離及戴口罩。（南華商圈提供／柯宗緯高雄傳真）

年節將至，家戶忙著採買年貨。高雄20多個商圈原本舉辦「過好年」系列活動，但因桃醫群聚疫情升溫，停止所有舞台活動。南華商圈則規畫「懷舊時尚採購過好年」活動，在南華路設置復古懷舊打卡背板，呼應主題身著復古風格裝扮，戴口罩、不邊走邊吃一起防疫逛市集，重現昔日大港埔風華。

南華商圈主委楊福順說，南華商圈五燈獎歌唱比賽臨時喊卡，改在設置復古懷舊打卡背板，重現昔日大港埔風華，近來吸引民眾上門消費，業績成長3成，現場遵守保持社交距離、戴口罩，不能邊走邊吃。

南華路設置復古懷舊打卡背板，鼓勵遊客呼應主題身著復古風格裝扮，戴口罩、不邊走邊吃一起防疫逛市集。爭相朝聖拍照打卡，老朋友比小朋友更加熱衷，回憶起年少時期的彈珠台、套圈圈、搓洞洞、跳格子等搭配復古民歌，還設置闖關後可以獲得古早味柑仔糖、麵茶、QQ糖、鹹酸甜、棉花糖。

高市經發局在牛年過好年活動加碼每一個商圈贈2支iPhone 12，南華觀光商圈響應政府自籌加碼液晶螢幕、3C週邊以及多項商圈好禮，只要在商圈消費滿百即可獲得抽獎券，盼刺激消費。

(中時 )