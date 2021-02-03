隨著國人殯葬觀念逐漸轉變，從火化進塔方式取代傳統土葬文化，屏東縣政府也趁勢推動公墓土地改善與活化，藉由發展太陽能光電、打造壘球場及公園，甚至配合導入通訊基地台，不僅美化環境還有租金收益，讓過去民眾避之唯恐不及的墓仔埔不再陰森森。

根據統計，屏東縣公墓共計313處、面積達1045.7公頃，屏縣府民政處長徐富癸坦言，傳統公墓大多缺乏完整規畫，導致墓地雜亂無序或雜草叢生，嚴重影響環境景觀，也造成民眾對於公墓的負面觀感不斷加深。

縣府近來積極盤點公有墓地，並與鄉鎮市公所配合協調，進行公墓土地遷移開發與轉型改造，藉以促進區域發展，也增進縣民生活環境品質。

徐富癸指出，不少鄉鎮市公所近年發展環保自然葬，鼓勵親人走後不做永久設施、不放進納骨塔，更不立碑、不造墳，取而代之的是樹葬、灑葬與花葬，光2020年一整年，就有603個案採取自然葬。

除此之外，縣府也盤點廢墓後土地，在台電饋線可及區域導入太陽能光電，另潮州第2公墓遷葬後，也著手設計打造2座棒壘球場。徐富癸透露，因公墓位處偏僻，包括內埔及里港都有業者接洽，進行通訊基地台架設，不僅可改善區域通訊品質，還有額外租金收入。

至於早期原住民喪葬習俗多採土葬，使得各部落公墓嚴重飽和，私有地濫葬情況也容易導致土石流發生。三地門鄉長Cemelesai積極召開部落會議，獲得族人認同，成功啟用多處納骨牆，由於山區視野好、環境佳，彷彿一座休憩公園，接續也有其他部落進行申請程序，未來希望朝向10部落都能設置納骨牆目標。

(中時 )