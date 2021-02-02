春節前的法務部行政執行署「123聯合拍賣」，台北分署賣出包含Volvo V90跨界旅行車、南洋珠項鍊及名牌精品等多件動產，及台北車站前亞洲廣場大樓的停車位，合計共賣得1887萬5260元，對於落實公權力，挹注國庫收入，成果豐碩。

這次是封關前的「123聯合拍賣會」，拍賣會場上的Volvo V90跨界旅行車更是全場矚目的焦點，多位應買人即爭相激烈喊價，次數多達40餘次，最後終以122萬元高價拍定。

此外，會場上另一件引人目光的南洋珠項鍊也被應買人出價10萬元買走。另變賣區陳列的名牌精品，買氣亦不惶多讓，包括Dior、Cartier、萬寶龍手提包及Burberry服飾等皆一一售出，合計今日動產的拍、變賣所得達135萬5260元。

這次不動產部分，則有6個位處黃金地段的台北車站前亞洲廣場大樓地下停車位，以總價1752萬元的價格拍定，總計聯合拍賣動產及不動產的拍定金額為1887萬5260元。

(中時 )