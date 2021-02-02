近期全球股市市況持續樂觀，景氣復甦步調也在持續，跌深且具有景氣循環特性的疫情受害族群，包括零售型與旅館型在內的傳統收租型REITs，在疫苗利多消息的催化之下大幅反彈，儘管近期漲多休息，但從累計跌幅來看，上檔空間仍不小。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，疫苗改變市場投資風格偏好的狀況有機會持續，價值導向的全球REITs中，以折價較大的產業類別受惠最大，加上利率低迷，反彈空間也大。

整體而言，全球REITs業績在疫情蔓延之下仍算穩定，因此不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的，可趁勢逢低布局。

在選股操作上，黃俊晏建議，焦點可著重資產品質優良但遭遇錯殺的跌深股，並視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重。原則上以優質大型REITs為核心，搭配資產負債表強健但尚未收復失土的個股，創造超額報酬。

區域配置上，可以均衡布局，看好美國、日本、澳洲、英國及加拿大；產業配置上，優先布局景氣連動性高且具轉機的零售、旅館，以及業績穩健的工業、特殊。

(工商 )