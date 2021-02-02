NBA全明星後衛哈登(James Harden)加盟布魯克林籃網，初登板即強勢拿下大三元，並帶領球隊帥氣2連勝，盡顯大將之風。adidas以哈登場上不斷提升創新的進攻精神為本，重磅推出全新第五代簽名籃球鞋Harden Vol.5。採用adidas劃時代的Futurenatural創新科技，打造前所未有的貼合腳感；結合LIGHTSTRIKE與BOOST雙中底科技，帶來舒適的絕佳能量回饋，助哈登與所有籃球迷啟動超強爆發力，突破極限、制霸全場。

adidas Harden Vol.5集多項創新科技於一身，打破傳統製鞋工藝，以adidas革命性Futurenatural未來科技，將鞋面與中底完美融合，創造出自然無縫的貼合腳感。搭配鞋內4塊功能型填充泡棉，增強包覆、舒適與穩定性，給予哈登強悍進攻、快速左右橫移時所需的保護，成就銳不可擋的爆發力及超凡表現。

LIGHTSTRIKE內嵌BOOST的絕佳雙中底科技，兼具LIGHTSTRIKE輕盈、靈敏反應，及BOOST包覆全掌所帶來的出色能量回饋與緩震效果；鞋底使用經精密計算紋路設計的橡膠大底，為快攻急煞、切入變向時提供絕佳耐磨及抓地力。adidas堅信未來始於足下，期許Harden Vol.5陪伴球員盡情享受極致籃球體驗，更可以如哈登般所向無敵，一舉切入突破進攻，無懼挑戰再創連勝佳績。

adidas Harden Vol.5 以Harden場上的多元球風與場下時尚穿搭風格為設計靈感，運用不規則的繽紛圖形裝飾於鞋面，堆疊出豐富變化的視覺效果。(adidas提供)

adidas Harden Vol.5 以哈登場上的多元球風與場下時尚穿搭風格為設計靈感，推出暗夜黑、皎潔白、豔陽橘、冰河粉四款全新配色，鞋面拼接透氣網布、牛皮、絨面等多元材質，並運用不規則的粉紅、淡籃、米色等繽紛圖形裝飾於鞋面，堆疊出豐富變化的視覺效果；大底彩色「BOOST inside」字樣強調Harden Vol.5的絕佳能量回饋效果；鞋舌則綴有哈登專屬logo與親筆簽名字樣，呼應哈登球場上極具創造力的個人風格與引領時代的不凡身分。

adidas Harden Vol.5系列鞋款將於2日起陸續上市，欲瞭解更多台灣販售資訊，請密切關注官方粉絲專頁(https://www.instagram.com/adidas_tw/)。

(中時 )