美國總統拜登政府今天表示，美國不會急著與中國往來，等到華府與盟友和夥伴「步調一致」時，才會與中國打交道。

拜登於1月20日上任後，已與許多世界領袖通過電話，但尚未與中國國家主席習近平談話。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在簡報會上說，她無法說明兩人何時會通話。

路透社報導，莎琪說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就任後，美方「有了更多能與中方往來的階層」，但她與國務院發言人普萊斯（Ned Price）都說，美國必須先與盟友和夥伴交涉。

普萊斯在簡報會上說，有些議題「在有限的基礎上與中國合作，符合我們的國家利益」，例如氣候變遷。

普萊斯表示，美國的同盟與夥伴關係「在任何範圍的挑戰上都有加乘作用，包括我們與北京的關係」。

「因此，第一步，我們想要先確定我們與盟友和夥伴步調一致，之後…便可預期我們將在多個領域與中國往來。」

布林肯上週稱，對華府而言，與中國的關係可說比與其他國家重要；莎琪在簡報會上表示：「當然，與中國的關係將涉及多層面，我們將處理氣候、經濟與安全議題。」

(中央社)