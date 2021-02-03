勞動部部長許銘春表示，希望印方盡快提供實驗室名單，並與指揮中心討論。（林良齊攝）

去年11月接連出現持新冠肺炎陰性證明，來台後卻確診的印尼移工，指揮中心因而在去年12月上旬暫緩輸入印尼移工，印尼日前指出，移工須在指定的90家實驗室進行核酸篩檢，盼台灣能解禁，對此，勞動部部長許銘春表示，希望印方盡快提供實驗室名單，並與指揮中心討論。

據統計11月81名印尼確診者中，42人有陰性報告。12月40名確診者中，有32人持有陰性報告。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，接下來要看看勞動部怎麼做談判，看看時間上有沒有強烈的需要，若解禁，一開始還是會做總量管制。

許銘春今天說，已經有透過駐印尼代表處，希望印尼提供實驗室名單，檢視是否符合相關規定，並由衛政單位認定，後續將把名單交由指揮中心，但她強調，還是必須站在國人健康的立場，防疫優先的考量下跟指揮中心做討論。

至於是否會與印尼「零付費」議題綁在一起討論，許銘春說，2個議題自始自終都是分開的議題，過年之後也會主動去討論相關的會議時間。

(中時 )