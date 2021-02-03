東勢林區管理處、雪霸國家公園管理處、武陵農場、富野渡假村等單位共同組成人猴衝突巡護隊來降低衝突事件，巡護隊員都要先受過訓練，值勤時穿著背心並且要跟遊客宣導正確的防猴知識。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

武陵櫻花季即將到來，為避免台灣獼猴滋擾遊客，東勢林區管理處攜手武陵地區各單位舉辦「武陵地區人猴衝突巡護週」，聯合進行驅猴巡護工作並宣導遊客應妥善收好食物、勿餵食野生動物。巡護隊使用無殺傷力的漆彈槍威嚇及驅趕猴群遠離遊憩區域，5天共計驅離524隻次獼猴，顯示密集的驅離確實有效嚇阻獼猴靠近遊憩區域。

武陵地區為台灣著名旅遊勝地，更是台灣民眾賞櫻時的第一首選，近年來因花季、露營及登山等相關活動，遊客數增加，也讓臺灣獼猴為了覓食群聚在武陵地區，搶奪遊客食物、竊取露營區食材、翻取垃圾桶等情況時有所聞。

東勢林區管理處與雪霸國家公園管理處、武陵農場、富野渡假村等武陵地區關係權益人聯合組成「武陵地區人猴衝突巡護隊」，巡護武陵各人猴衝突熱點，以不傷害猴群的漆彈槍威嚇靠近遊客意圖搶食的猴群，減少人猴衝突事件發生。

除了驅猴行動外，巡護隊若遇到遊客有餵食獼猴的動作或對驅猴行動有疑慮時，也會主動說明不餵食野生動物的原因，也說明漆彈槍驅猴的安全性與目的，減少民眾的疑慮，讓許多人從原本的疑惑轉為支持，也了解遇到獼猴的應對及事前的防範方式。

櫻花季即將到來，為加強驅猴巡護行動效果，東勢林區管理處委託靜宜大學林良恭教授團隊，舉辦為期5天的「武陵地區人猴衝突巡護週」聯合驅猴行動，廣邀武陵地區各單位同仁及志工共44人一同參與，在同一時間各小隊分頭並行聯合驅趕獼猴回去森林，增加驅離效果。

聯合驅猴行動週共計驅離524隻次的台灣獼猴，驅離的猴群數從一開始每日17群到最後9群，逐日下降，顯示密集的聯合驅猴成效顯著。

同時，東勢林區管理處也在武陵山莊架設與林良恭老師團隊合作研發的防猴垃圾桶，讓獼猴無法翻取垃圾取食，有效減少獼猴群聚在垃圾桶附近；在各遊憩場所也播放與知名生態youtuber熱血阿傑合作的宣導影片及提供宣導摺頁，讓民眾更能了解減少人猴衝突事件發生的方式。

巡護隊也肩負宣導重任，遇到遊客時會告訴遊客如何避免食物露白，減少吸引獼猴靠近的機會。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處委託林良恭老師團隊設計的防猴垃圾桶，需先以腳踏方式解鎖後才能開蓋，兩段式動作能避免獼猴翻取垃圾桶內食物，減少獼猴在垃圾桶附近群聚、滋擾遊客。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

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