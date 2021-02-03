「跌下去怎麼辦？」桃園市楊梅區楊心國小河岸步道施工接近尾聲，期間被民眾發現，步道與河川地間存有陡坡，高低差達1米以上，恐導致孩童不慎跌跤。市府水務局允諾3月竣工前將取卵石推砌，彌平高低落差，步道沿線也會施作欄杆，加強周邊防護，打造安全、舒適的河岸綠帶。

地方頻頻爭取的楊心國小河岸步道，全長約500公尺，步道自楊新路水尾橋開始，沿線經過楊心國小校門口金華街、大平街、最後至復華僑，行走溪畔能賞秀才窩溪的河岸美景，水務局去年斥資1500萬，規畫護岸及人行步道，預計3月底正式完工，串接社子溪沿線的水岸廊帶。

市議員涂權吉表示，「人行」安全為步道首要考量，依目前工程施作狀況，步道與河川地銜接處尚未齊平，甚至有高達1米的落差，坡度極陡，長者和孩童一有不慎，可能導致摔傷事件發生，他便邀集水務局相關人員前往現勘，並爭取步道空地施作體健設施，完善周邊資源。

水務局水利養護工程科長蘇鴻解釋，步道工程多依河川位置衡量，一般會施作在公有地最外側，難免會有一段斜向河道的距離，有鑑於2者間坡度確實不小，工班預計取河岸卵石堆砌在側，化陡坡為緩坡，將高低落差盡量齊平，步道旁也會則設置欄杆防護，未來將種植12顆櫻花樹，加強溪畔綠美化景觀。

(中時 )