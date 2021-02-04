陽明海運多年來透過公司內部慈光社，號召全體船、岸同仁共同響應歲末年終捐款活動，以實際行動發揮愛心，具體實踐對弱勢家庭及團體之關懷；去年年底發動之募捐活動，獲全體海勤、岸勤與旗下子公司超過800位同仁熱烈響應，加上陽明海運在週年慶期間舉辦之跳蚤市場與公司紀念品義賣活動，總計捐款金額達新台幣170餘萬元，全數款項已於近日捐贈予12家立案之社福機構，期能透過每年不間斷之愛心支持與社福機構之妥善運用，為有需要的家庭或團體送上希望與溫暖。

陽明海運所屬文化基金會，在2020年獲得基隆市環保局支持並與小魯文化共同策劃《小鳶的寶石任務》繪本，透過繪本溫暖的繪圖筆觸與童趣情節，深入淺出描繪出貨櫃船、基隆港與城市的故事，讓海洋與港口不再是陌生的事物，可以透過繪本呈現在腦海中；而繪本故事書更透過基隆市教育處致贈予基隆市43所國小，冀能讓學童們透過繪本內容瞭解基隆港的在地自然生態與港市發展的關聯性，也企盼海洋文化教育可以向下紮根。

而在擴大社會參與，落實企業社會責任的理念下，不僅及於弱勢團體之照顧，海洋文化教育之推廣與地區發展的深耕也是陽明海運致力不懈的目標。

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