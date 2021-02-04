外交部與蓋亞那外交部經協商達成共識，決定在蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），這是在去年成立索馬利蘭代表處之後，第二個以「台灣」為名之駐外代表機構。知情人士強調，我們是要建立代表處性質的辦公室，不是要建立外交關係，不應該涉及到雙方正式承認的階段。

知情人士表示，蓋亞納立國之後就跟中華人民共和國建交，過去我們沒什麼接觸過，去年蓋亞那大選後成立新政府，雙方開始展開官方接觸，經貿投資是未來工作方向之一，但是也會有其他業務。

據了解，「台灣辦公室」是雙方協商結果，具有官方性質，有有一些優惠待遇，館長的正式頭銜是「Representive」，未來會兼轄該地區其他國家。

知情人士指出，美國對於我方在蓋亞那設立「台灣辦公室」樂觀其成，其實在西半球事務上，台美一直保持互動協調。不過這一步不應該視為跟美國站在一起圍堵中國大陸的大戰略，拓展國際空間本來就是我們該做的事情。

蓋亞那外交及國際事務部部長托德（Hugh Todd）對外媒表示，「台灣辦公室」僅限於促進雙邊私人部門的貿易與投資，這並不代表雙方要開展外交關係。蓋亞那自始支持「一中政策」，並不承認台灣為獨立國家。

知情人士指出，我們在全世界有90幾個代表處，這些國家都有中國大使館。蓋亞那跟中國的關係是他們的事情，我們了解蓋亞那的看法，但是也希望能發展務實關係的空間，「我們跟他們來往是想交朋友，不是想製造麻煩。」

(中時 )