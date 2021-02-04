北屯第一間小作所「樂晴」開幕。（台中市政府提供）

台中市北屯區約有1萬多名身心障礙者，是台中市身障人口最多的行政區。市府社會局爭取中央經費加速開辦身心障礙社區式服務，4日北屯第一間小作所「樂晴」開幕，規劃週一至週五作業技能學習，搭配自立生活課程及文康休閒活動，讓北屯及鄰近地區身障朋友有更多機會參與社區生活。

市府社會局長彭懷真表示，「樂晴」小作所位於北屯平價住宅，平價住宅於84年完工，主要提供經濟弱勢對象居住，但96年最後一波售出後，剩下七戶一直沒有人承購，社會局爭取中央經費，利用餘裕空間，規劃辦理身障服務，提供在地身障者家庭服務，預計協助20名身障者培養技能。

承辦單位伊甸社會福利基金會說，「樂晴」小作所提供作業技能學習與文康休閒活動，培養身心障礙者自立生活、自我表達與人際互動能力，身心障礙者參與社區活動，豐富生活體驗，共融於社區生活，感謝東海扶輪社、振宇五金與龍寶建設，公益贊助設施、設備不遺餘力，提供身障者更好的空間環境。

彭懷真指出，身心障礙者的社會融合是國際「身心障礙權益公約」(CRPD)的重要精神，也是市府推動身心障礙福利的重點項目，除新成立的「樂晴」小作所，今年還預計在沙鹿、西屯、北區及梧棲區陸續增設，屆時台中市將有25處小作所，持續打造台中成為友善身心障礙者的城市。

樂晴小作所由社會局委託伊甸社會福利基金會辦理，地點在北屯區東山路1段49-7號1樓，服務時間週一至週五上午8時至下午4時30分，每人每月收取作業材料費及個人所需物品等費用3,000元(午餐費用另計)，歡迎有需求的家長電洽伊甸社會福利基金會王社工，電話：04-24351097。

(中時 )