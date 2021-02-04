英國保誠人壽體察消費者對保險服務的需求，深耕數位金融服務，提供客戶創新便利的體驗。根據現代保險雜誌最新出爐的「2021年全國最佳壽險公司排名調查」，英國保誠人壽在「理賠服務排行」方面，高居外商第一名，顯見英國保誠人壽精進保戶服務的成果。近期更領先同業，針對醫療理賠、保單解約及保單貸款推出台幣即時匯款服務，結案後20秒內立即撥款，讓保險金發揮「及時雨」的功能，落實英國保誠人壽「以客為本」的服務理念。

英國保誠人壽洞見保險金匯款作業時間冗長的客戶痛點，積極實踐數位轉型，攜手全球領先數位銀行星展銀行（台灣），導入其創新的「DBS IDEAL RAPID 企業帳戶即時管理服務」，共同提供客戶便利、創新的數位金融解決方案，率先同業啟動理賠及保服的台幣即時匯款服務。有別於傳統理賠付款約需2至3個工作天，全新的流程從結案到付款只需要20秒就能完成。

凡申請醫療理賠、保單解約及保單貸款之服務，給付金額在新台幣2萬元（含）以下者皆可受理。本專案自2020年12月21日上線至今，已有高達6成申請醫療理賠的保戶受惠。此外，英國保誠人壽也加入由壽險公會推動的保服及理賠保險區塊鏈平台，該服務於今年1月1日正式上線後，保戶只要申請一家保單線上理賠服務或是保全契約變更，其他業者可以同步受理，提供更便利的客戶服務。

英國保誠人壽致力傾聽客戶需求，透過數位服務與客戶建立連結，提升溝通效率。智能客服「保寶」自2019年4月上線至今已突破11萬使用人次，設計超過1,600個問句情境，涵蓋近90％常見問題類型，應答正確率高達95％。不論是變更聯絡資訊、申請「保戶e通知」電子通知單或是辦理保單借款，都可以透過「保寶」簡易友善的介面操作完成。在COVID-19疫情加劇之時，「保寶」也會貼心提醒大家注意防疫，並提供COVID-19住院慰問金、理賠、保費緩繳等關懷方案資訊。

除了自動應答功能，「保寶」也建置真人文字客服，於COVID-19期間充分發揮成效，已至少為旅居在五個國家／地區的保戶，提供即時且無遠弗屆的暖心服務。

值得一提的是，英國保誠集團在提倡健康與保障重要性的前提下，結合AI人工智能與大數據，推出台灣業界唯一提供全方位健康管理服務的應用程式「Pulse跳動生活」 App，功能包含「360度健康評估」、「症狀檢視」、「智能中醫體質檢測」、「自拍BMI」，提供民眾免費下載，以正面、積極和有趣的方式鼓勵人們保持健康。台灣市場自2020年9月中旬上市至今，已有超過18萬個的下載數及近10萬個的註冊數，讓國人透過便利的數位工具做好個人健康管理。

英國保誠人壽秉持「幫助人們成就想望」的宗旨，體察消費者對保險服務的需求，在提倡健康與保障重要性的前提下，陸續推出多項創新與優質服務，讓客戶感受到即時、便捷且有溫度的各項貼心服務。

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