農曆春節將屆，65歲蕭姓婦人1日搭乘公車前往新北市瑞芳區某傳統市場，趁攤商忙碌之際，偷竊市價2600元的干貝、白鯧魚，得手後再搭乘公車逃逸，瑞芳警分局獲報，4日循線調閱監視器逮捕蕭嫌，訊後依竊盜罪函送法辦。

瑞芳派出所獲報後，擴大調閱監視器，抽絲剝繭鎖定蕭嫌動向，4日順利查獲竊嫌，同時起獲干貝、白鯧魚等證物，訊後依竊盜案函送基隆地檢署偵辦。由於破獲當日正巧是警方執行加強重點節日安全維護工作的首日，瑞芳警分局長陳忠龍立即頒贈破案禮給辛苦的同仁。

陳忠龍表示，能夠在春節前破獲年貨盜，意義重大，讓地區民眾能平安、安心歡度春節假期。瑞芳警分局也提醒，全國警察已在3日晚間10時起至2月18日上午0時止，開始執行為期15天的加強重點節日安全維護工作，透過警方強力執法，嚇阻宵小。若民眾有提領巨鈔或舉家外出需求，均可向轄區警方請求協助。

(中時 )