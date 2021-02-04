中華電(2412)今日舉辦法人說明會，中華電上季每股賺1.06元、累計去年每股賺4.31元，超車成為電信獲利王，目前5G為中華電重要核心業務，中華電也預計到2021年底，將建置超過1萬座5G基地台。

中華電2020年第4季合併營收為594.8億元，較2019年同期增加7.7%，歸屬於母公司業主之淨利為82.3億元，增加5.8%，單季每股盈餘1.06元。

中華電累計2020年營業淨利為423.6億元，較2019年同期增加4.2%，營業淨利率為20.4%，歸屬母公司之業主淨利為334.2億元，增加1.9%，全年每股盈餘4.31元。

中華電表示，2020年營運績效表現亮眼，隨著5G客戶數提前達標，加上iPhone12開賣，推升行動用戶高資費佔比，中華電持續站穩行動市場領導地位，後續將加速5G建設，並發展5G企業專網和相關智慧應用，持續提供客戶優異的網路品質及體驗，預計至2021年底，將建置超過1萬座5G基地台。

中華電進一步指出，疫情推升遠距辦公與娛樂的商機，刺激民眾與企業對高速寬頻的需求，使客戶升速量呈現雙位數成長。MOD部分，預期東京奧運和MOD自選餐將進一步提升MOD整體營收，此外，中華電成為全台第一家獲得Azure Expert MSP及AWS MSP認證之業者，是ICT業務發展的重要里程碑，隨著ICT營收持續成長，中華電將繼續強化ICT能力，展望2021年，中華電會持續投資核心業務，透過併購強化自主能力，為客戶提供領先市場的優質服務。

(時報資訊)