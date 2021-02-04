倫元投顧分析師陳學進表示，台股開低拉回整理，終場下跌65.1點作收，跌幅0.41％，收在15,706.22點；櫃買指數亦同步拉回0.86點作收，跌幅0.47％，收在182.83點；三大法人進出方面，外資續賣116.97億元，投信轉買3.71億元，自營商續買0.53億元，惟外資法人於台指期轉買856口多單，累計淨空單部位為20,889口，心態呈現謹慎保守。

台股封關在即，雖4日受美股費半指數3日下殺拖累，早盤加權指數一度開低下挫達164點。特別是長達11天的連假將展開，市場憂慮封關期間將出現重大利空，不過，全球各國政府對於疫情的防控，都已具備經驗，因此，縱使疫情仍高燒不退，但不至於造成難以控制的局面。此外，隨多款新冠疫苗問世、並於歐美亞各國陸續展開施打下，相信整體疫情應可望獲得有效控制。

個股方面，本周納入投資組合的點序，母公司金士頓加持下，營運看俏，隨著股價穩步盤堅，配合籌碼及技術面相對有利下，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，雖大盤短線仍將有震盪整理之必要，惟在長期經濟前景仍持續看好下，期間若有拉回，將是低接撿便宜的大好機。

(工商 )