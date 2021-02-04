近期內閣改組風聲不斷，據消息人士指出，農委會主委陳吉仲將於年後陞任行政院副院長一職，屏東縣長潘孟安則將接任農委會主委。今(4)日記者欲向陳求證，然而碰上民進黨籍立委拜訪，事後陳行程滿滿，不願抽出時間面對記者的詢問，經過幕僚詢問轉述陳吉仲說法，僅表示沒辦法回應此事，但未直接否認陞任一事。

消息人士透露，陳吉仲之前因為香蕉價格崩盤、鳳梨產銷失衡等議題，各界要求下台的聲浪不曾停歇，近期中央畜產會更在臺灣豬標章事上搞得業界大亂、各界批評。

另外今年日本輪值CPTPP主席國，日方也明確表示，台灣若要加入應先開放日本東北食品進口，才能爭取到更多的支持，上層擔憂若陳繼續在農委會主委一職，恐會重蹈豬標章的「成事不足敗事有餘」，但因為蔡總統去年8月底宣布萊豬進口以來陳屢次主動站在浪頭上「護主」，行政院副院長看似獎勵式的高陞但不握有實權，實則明陞暗調。

不過另有消息指出，陳吉仲也可能陞任政務委員或接任台肥董事長。

該人士指出，潘孟安當初有意搶下內政部但搶不下來，相較於沒有實權的行政院副院長，最大的可能會去接任農委會主委，加上潘要接任農委會主委的風聲去年已多次傳出，雖然潘多次否認，雖然核食議題不會有人處理得好，「但潘孟安至少不會弄得那麼難看。」

然而農委會內部也有聲音指出，只要潘孟安在核食議題處理得當，未來也有機會陞任副閣揆。

對於陳吉仲陞任一事，今日陳屢避記者詢問，經幕僚詢問轉述陳的說法，僅表示沒辦法回應，但並未直接否認；但事隔1小時30分後陳再透過幕僚轉述記者，相關人士報導及傳聞，全部子虛烏有。

(中時 )