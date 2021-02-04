螺絲大廠世豐螺絲（2065）4日公布1月合併營收達2.34億元，不畏全球航運運力吃緊，雖部分訂單出貨持續遞延，加上台幣升值因素影響，但首月營收仍繳出歷史單月次高記錄，並較2020年1月的1.22億元大幅成長91.8％水準。

根據美國商務部最新數據，由於美國房貸低利率環境、以及房市買氣持續熱絡，2020年12月美國新屋開工、住宅興建許可皆分別較前月增加5.8％、4.5％，並分別達166.9萬戶、170.9萬戶，同步雙創逾14年新高表現。

世豐表示，受惠美國地區客戶強勁訂單需求貢獻，由於居家辦公、教學生活型態改變，帶動美國民眾居家裝修消費比例增加，推升戶外及居家DIY修繕螺絲市場消費力道，再加上，美國房市交易火熱，旗下建築工程客戶隨著新屋開工、住宅興建許可進度加速，堆疊世豐整體訂單持續保持強勁需求，皆係挹注整體單月營收已連續5個月站穩2億水準，今年1月營收更繳出歷史次高的成績。

世豐指出，近月整體螺絲產業外銷訂單受台幣升值、原物料供應短缺及上游盤元價格調漲，以及缺櫃、航運吃緊等影響，憑藉世豐耕耘全球螺絲產業已逾48年基礎，長年與上游盤元原料供應商、外包生產合作夥伴建立良好穩固業務合作，以及近年積極提升自動化生產、訂單出貨數位智能化管理、產品組合調整等，面對原物料供應、價格波動仍在可控範圍內，此外，世豐仍持續受美國地區客戶追加訂單需求，並已與客戶進行部分產品價格調漲，且觀察目前整體訂單出貨受缺櫃問題有較為緩和現象，有助於保持整體營運良好動能。

展望2021年第一季，世豐維持審慎樂觀看法。隨著美國終端居家裝修消費需求熱絡，持續挹注美國螺絲品牌、建築裝修通路客戶下單力道延續良好動能，再加上，建築工程通路客戶訂單逐步回升下，看好第一季整體出貨表現仍有機會站穩高檔水準，另一方面，以目前公司整體接單表現仍優於去年同期水準下，公司仍持續透過設備製程改良、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，同步持續研發推出具多功能、優異貫穿能力等螺絲產品，奠定世豐高度競爭利基，並創造未來營運持續高飛。

(工商 )