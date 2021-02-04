「前鎮漁港建設專案計畫」已由行政院核定60億元預算，進行改造，由營建署負責的多功能水產品物流大樓，預定2024年之前完工，高市府代辦、整建的旗津漁港深水碼頭510公尺，將在明年底完工，未來可提供5席一千噸級遠洋漁船席位，供前鎮漁港調度。

高市府4日表示，農委會4日邀集財政部、國財署、交通部、內政部、營建署、港務公司、中油、自來水公司、以及高市府各局處推動小組成員，召開每月一次的「前鎮漁港建設專案中長程計畫」推動小組會議，由農委會副主任委員陳添壽及高雄副市長林欽榮共同主持，為工程進行規劃面暨執行面協商因應及掌握進度。

高市府指出，為了打造前鎮漁港成為國際級漁港，中央及地方通力合作推動「前鎮漁港建設專案計畫」，該計畫日前已由行政院核定60億元，包括委由營建署辦理新建多功能水產品物流大樓、多功能船員服務中心、漁業署辦理前鎮漁港南側碼頭及市場卸魚碼頭的整建。

高市府則代辦旗津漁港漁業作業碼頭改善、前鎮漁港景觀及休憩環境營造、增設號誌標誌標線及路況監視器等智慧交通設施、納入都市計畫範圍、雨污水下水道建設等，希望將前鎮漁港打造成為兼具漁業生產、消費、觀光休閒遊憩及文化的國際級漁港。

高雄海洋局指出，由海洋局負責、整建旗津漁港深水碼頭510公尺案，目前已完成規劃設計廠商遴選，並進行基本設計，預計今年7月工程發包，2022年12月底完工。

海洋局表示，旗津漁港深水碼頭510公尺案，完工後，將可提供5席一千噸級遠洋漁船席位，供前鎮漁港調度，另，工程也將增設岸水岸電設施提供漁船靠泊補給使用。

(工商 )