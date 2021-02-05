瑞典環保少女童貝里和美國歌手蕾哈娜最近都推文力挺印度農民抗議農業三法示威。除了印度外交部發聲明反駁外，印度警方4日證實，已對推文背後的「海外陰謀」展開調查。

印度去年9月在國會通過的2020年農產品商貿推廣和便利化法、2020年價格保證和農業服務契約法以及2020年必需品修正法，被簡稱為農業三法。農業三法用意在允許農產品自由交易，但部份農民團體則認為此舉將讓企業壟斷，影響農產品最低價格保障，因而展開示威活動，並在首都新德里邊界示威長達2個多月。

美國流行歌手蕾哈娜（Rihanna）2日推文分享美國有線電視網（CNN）有關印度農民團體抗議農業三法的報導，並質問「為什麼沒有人討論這件事」？隨後，多位美國國會議員也推文關注此事。

瑞典18歲環保少女童貝里（Greta Thunberg）也同樣推文支持印度農民抗議農業三法，並分享一篇與印度農民1月26日示威後續行動有關、名為「行動計畫」的Google文件，呼籲農民2月13、14日再度舉行示威活動。

蕾哈娜和童貝里推文力挺印度農民示威，卻遭印度執政黨印度人民黨（BJP）指控，推文證實農民1月26日占領首都紅堡的暴力示威與錫克分離組織哈利斯坦解放部隊（Khalistan Liberation Force）在幕後操控的「國際陰謀」有關，尤其是童貝里分享的文件更與哈利斯坦解放部隊有連結，童貝里隨後刪除這則推文。

不過，童貝里今天的最新推文強調，她仍與印度農民站在一起，並支持和平抗議農業三法。

蕾哈娜和童貝里力挺印度農民抗議農業三法的推文，立刻引起許多印度網友及印度寶萊塢明星的感謝，但也引發支持印度政府的網友指控她們的推文是為「換取金錢」；隨後，又傳出新德里警方針對童貝里推文立案展開刑事調查。

不過，新德里電視台（NDTV）等印度媒體今天引述新德里警方說法澄清，針對農民抗議活動中「海外陰謀」展開的調查，並非針對任何人，而是針對童貝里推文中分享文件的創作者。

新德里警方指出，童貝里分享的文件呼籲發動針對印度經濟、社會、文化和區域的戰爭，顯示1月26日農民首都暴力事件背後的陰謀，且製作這份文件的是加拿大因果報應基金（Poetic Justice Foundation），這個組織是哈利斯坦解放部隊旗下團體。

此外，在蕾哈娜、童貝里和多名美國國會議員推文力挺印度農民抗議農業三法後，印度外交部發出聲明駁斥力挺農民的言論指出，很遺憾看到既得利益團體把他們關注的議題強加在示威農民身上，並使示威活動脫軌。

(中央社)