5日隔夜美股三大指數同步收高。就業經濟數據報佳音外，美國國會中，民主黨可能採取不需要共和黨支持下，強行通過拜登的1.9兆美元另輪紓困方案。同時，財政部長葉倫表示，要介入調查美股近來非正常化震盪表現。道瓊漲332.26點，或1.08%，達31055.86點；納斯達克漲167.20點，或1.23%，達13777.74點；標普500漲41.57點，或1.09%，達3871.74點。道瓊與標普連四日紅，同時，盤中與收盤價亦創歷史新高。在標普500中，主要以能源與金融族群領漲。在4日美股激情飆漲後，美期表現相對平淡，三大指數平盤遊走。

美國經濟數據大好，提振市場信心。截止元月30日當周，美國初次請領失業給付人數降至約78萬人，低於市場預期83萬人並創11月以來最低水位。野村證券報告也指出，美國4日人力市場數據，顯示景氣復甦力道增強中。

美國初次請領失業給付人數已連三月下滑，且下降幅度超越預期，表示目前失業人數已獲改善。美國官方報告中還顯示，截至元月23日當周，領取失業救濟金者總數上升至1828萬人，至於持續申請失業金人數則降至459萬。市場預估值為470萬。

坦言而論，失業人口數還是居高不下，但目前較前兩個月相比，疫情裁員潮漸漸消退。市場樂觀預估，在接下來幾個月，隨著疫苗接種普及化，新染疫者數將減少，經濟活動有望恢復往日光彩。

個別公司表現方面，eBay上漲逾5%，在營收和獲利雙方面均得意之下，公司也樂觀看待第一季表現。PayPal上漲超過7%，因公佈強勁季度業績。蘋果股價上漲2.5%左右，據報載，蘋果即將與韓國現代與起亞達成生產無人駕駛車最終協議。不過，高通(Qualcomm)卻慘跌近9%，因財年第一季營收低於市場預期。

GameStop與法人一戰後，散戶激情漸沉澱，大舉進場動作已未見。根據統計，GameStop本周迄4日美股已暴跌逾80%，同時，道瓊漲逾3%，標普500漲幅逾3.6%，納指漲幅也達4.5%。

針對前些交易日美股出現異常波動震盪現象，新任財長葉倫4日表示，需要進行更深入調查，並將與美國監管單位討論，看官方是否有必要做些回應。

就在美股張翻天試圖收復上周丟掉的失土同時，恐慌指數（VIX）大幅下滑。高盛證券樂觀指出，隨著公司財報好消息陸續出現，目前美股尚在新一波牛市早期階段。

美國總統拜登1.9兆美元紓困方案，民主黨可能採取不需要經過共和黨同意，逕自強行通過該法。但共和黨方面，則提出規模較小的6180億美元方案，其中包括提供美國民眾1000美元刺激消費支票。

新冠疫苗方面，為加快接種普及率，美國可能直接會將疫苗直接鋪貨至社區藥局。

(時報資訊)