拉法葉購艦案瑞士司法部昨天同意歸還台灣近2.6億元，但2019年11月台灣最高法院裁定准許沒收追徵犯罪所得本金3億1253萬9913美元確定，台北地檢署當時發布希望表示，將積極洽詢瑞士等國辦理犯罪所得返還事宜，但目前看起來未全額追回。

喧騰多年的拉法葉艦軍購弊案，台北地檢署聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得9億多美元，前年最高法院月裁定准許沒收犯罪所得3億多美元確定，其餘近6億元美元部分發回更裁，目前台灣高法院審理中。

檢方認為，依當年佣金約定，海軍只要付款，汪、郭就可獲15％佣金，依據沒收新制，犯罪所得包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，加上汪家人並非單純「第三人」，而是「犯罪行為人」，依法可沒收。

北檢已先在9月底針對確定沒收的美金3億多元部分，向瑞士等國提出司法互助請求返還。

拉法葉艦案，北院2017年7月裁定沒收汪家9億14萬餘美元，另駁回汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元。高院2018年11月裁定沒收本金及孳息共9億5332萬4920.60美元。去年10月底，最高法院裁定檢方聲請沒收其中本金3億1253萬9913.44美元確定；另本金1億7465萬2895.28美元及孳息計近6億美元部分，發回高院更裁。

(中時 )