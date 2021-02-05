拉法葉案的司法訴訟除了犯罪所得沒收部分，仍在法庭攻防外，另曾替前總統馬英九打贏特別費官司的知名律師宋耀明，因受軍火商汪傳浦子女委任，在法庭摃上檢方保衛汪家佣金，台灣律師懲戒委員會認為涉及利益衝突，決議將他停止執行職務6個月。

本案起因拉法葉艦佣金案，理律法律事務所1991年受政府委任，草 擬對法國的合約及排佣條款；4年前《刑法》沒收新制上路，檢方追 討拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請沒收汪傳浦遭瑞士凍結的9.69億 美元佣金，汪家為了捍衛資產，找來宋耀明辯護。

台灣律師懲戒委員會認為，宋受汪家委任涉及利益衝突迴避的律師 倫理問題，決議將他停止執行職務6月。

宋耀明解釋，前案當事人是海軍、對造是湯姆笙公司，處理的案件是海軍 與湯姆笙公司的購艦合約，以及協助海軍委任國外律師向湯姆笙公司 追償佣金。後案委任人是汪傳浦的家人、對造是檢方，案件是檢方主 張汪收到的佣金為回扣，追訴汪及家人的刑事責任，並聲請沒收回扣 ，但檢方不等於海軍。

宋說，他處理後案也沒有利用前案任何資訊，沒有利 益衝突，他將向律師懲戒覆審委員會請求覆審，求 取公平正義。

(中時 )