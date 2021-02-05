美國駐日內瓦裁減軍備會議大使伍德今天表示，拜登政府本週與俄羅斯延長「新戰略武器裁減條約」，視為交涉戰略議題的開端，並敦促中國共同努力減少核武儲備。

美俄昨天宣布已將新戰略武器裁減條約（New START）延長5年，保留了美俄這世界兩大戰略核武國家在舊條約中所規範的部署上限。

路透社報導，伍德（Robert Wood）在日內瓦由聯合國主辦的裁減軍備會議中演講，呼籲新武器管制行動要「涵蓋更多武器，最終有更多國家參加」。

伍德說：「美國也尋求中國加入核武管制和降低風險行列，我希望中國將和我們一起努力。」伍德身兼新戰略武器裁減條約雙邊諮商委員會執委。

出席這場論壇的中國裁軍大使李松，對美俄延長這項雙邊協議表示歡迎，並指美俄是「世界上最大的核武國家」。

根據中國官方發出的聲明，李松在會中說：「中國願在平等和相互尊重基礎上，與包括美、俄在內的核武國家就戰略安全問題開展雙邊對話、增進戰略互信。」

(中央社)