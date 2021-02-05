終端市場需求強勁，銅箔基板廠-台光電(2383)及台燿(6274)1月合併營收同步攀高，其中台光電1月合併營收為27.5億元，創下單月歷史新高，台燿1月合併營收為15.49億元，為109年6月以來新高，由於銅箔等上游材料供不應求價格上漲，兩家公司也陸續啟動漲價以反應材料成本。

資料中心/伺服器等高速運算需求增溫，且非蘋5G手機陸續上市，加上台光電收購美國EMD Specialty Materials LLC(「EMD SM」)100%股權，台光電1月合併營收為27.5億元，月增11.25%，年成長39.99%，創下單月歷史新高。

台光電日前董事會宣布擬透過100%持有之子公司EMC Special Application Incorporated收購美國「EMD SM」100%股權，台光電表示，EMD產品用於航空、國防、工業及半導體領域，此次收購將有助於台光電快速服務北美客戶，並順利切入美國特殊應用的銅箔基板市場。

台光電表示，由於客戶訂單穩定，且認列EMD業績，預估第1季營運淡季不淡，業績可望維持去年第4季水準。

伺服器及5G相關網通設備訂單增溫，台燿1月合併營收為15.49億元，月增10.1%，年成長9.36%，為109年6月以來新高，由於去年第1季基期低，法人預估，台燿第1季營運有機會超越去年同期。

銅箔及玻纖等上游材料自去年第4季呈現供給吃緊，價格也連番上漲，聯茂及台燿已陸續調漲價格，台光電近期也啟動漲價，以反應成本上揚。

(時報資訊)