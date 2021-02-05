台股今日封關，食品股挾著基本面佳，又較不容易受到疫情影響，今日多頭零星點火，油脂廠挾著農曆春節聚餐增加市場需求量，福懋油(1225)領軍上漲3%、泰山(1218)漲幅逾1.8%，味全(1201)去年轉盈，今年將再戰2位數成長，股價漲幅也在1%上下，南僑(1702)一碗要價268元的佛跳牆麵搶鮮上市，股價也力守在平盤上方。

南僑集團「小廚師」慢食麵今日再推出全新的「佛跳牆麵」，一碗定價268元，首批限量4800碗，要瞄準即將到來的企業尾牙送禮及農曆春節商機。南僑指出，一般吃佛跳牆都必須到餐廳，且要過年過節、請客宴席時才會吃到，現在透過小廚師慢食麵將佛跳牆縮小份量，讓消費者在家隨時、隨地簡單都能吃到經典的佛跳牆。這款新品販售通路除了南僑旗下點水樓、寶萊納等餐廳，還有小廚師官網、雅虎奇摩電商平台。

鮮活-KY(1256)1月合併營收新台幣4.7億元，年增136.38%，創歷年同期新高表現，今日股價勉強守在平盤上方。鮮活將持續強化自動化倉儲與物流配送效率，在快速出貨的生產能力下，進而深化與客戶的服務，去年昆山、天津與廣東三大廠的總產能自遷廠後已提升至11萬噸，期望今年營運表現可保持穩健成長。

(時報資訊)