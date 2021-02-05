員林市長游振雄表示，26日晚間也會有元宵燈節猜燈謎活動，並發放限定口罩及造型提燈，陪伴所有鄉親，迎接新年的到來。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

工作人員正如火如荼準備，要將所有燈飾吊在天空。(吳建輝攝)

整個員林街到佈滿燈籠，讓市民沉浸在濃濃的元宵節氣息裡。(吳建輝攝)

彰化縣員林市公所首度舉辦燈會活動，將在2月12日大年初一晚上，進行點燈儀式，從員林火車站、到光明街、三民街、一直到中正路，串聯起號稱全台最長，綿延將近1公里的燈籠天幕，市長游振雄說，提醒民眾賞燈也不忘防疫，記得配戴口罩，並配合現場防疫措施，一同歡慶元宵過新年。

「2021員林燈會暨元宵節活動」展期將從2月12日開始，至3月1日止，串聯員林12校4000多名師生，與30多社區，一同彩繪客家花布燈籠，總計7500顆，高掛在天空，從主燈「金牛富貴」開始，串聯起副燈「桐花王子」、「百果齊天」、「蜀葵花公主」等10個燈區。

員林市長游振雄表示，受疫情影響考量防疫，縮小規模舉辦，像是動態活動表演，還有美食攤商市集等等，民眾賞燈也務必遵守相關防疫規範，點燈儀式和元宵節活動，將限制入場人數，並採取實名制，也希望所有鄉親配合，一起遵守規定，來降低群聚風險。

游振雄也預告，2月9日晚間6點半，縣長將現身員林，一同繞巡各燈區布置情形，後續包括莒光路園林大道口、員榮醫院布置的鳳梨燈區，三角公園等等，會陸續開始試燈，26日晚間也會有元宵燈節猜燈謎活動，並發放限定口罩及造型提燈，陪伴所有鄉親，迎接新年的到來。

(中時 )